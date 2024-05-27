Зеленский раскрыл, сколько Украине требуется комплексов ПВО Patriot Зеленский: Украине требуется как минимум семь комплексов ПВО Patriot

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Украине требуется по меньшей мере еще семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, в том числе два для защиты Харькова, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде. По его словам, которые передает украинское издание «УНН», эти системы необходимы для защиты от российских авиабомб.

Глава государства утверждает, что Вооруженные силы России ежемесячно используют более трех тысяч управляемых авиационных бомб, в следующем месяце это количество может вырасти до 3,5 тысяч.

Я не говорю о десятках систем, чтобы закрыть полностью небо над Украиной. Я говорю о том, чтобы хотя бы не дать предоставлять возможность России использовать тысячи авиабомб. Вот, что мы говорим, — заявил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что США вынудят Зеленского начать переговоры с Россией, если Вооруженные силы РФ дойдут до Харькова. Отмечается, что Вашингтон хочет сначала оценить возможности российской армии, поэтому будет выжидать некоторое время.