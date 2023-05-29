Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом Зеленский и Эрдоган обсудили урегулирование украинского кризиса

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen|Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в личном Telegram-канале рассказал о том, что он беседовал с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом. По словам украинского лидера, он поздравил президента Турции с победой на выборах главы государства. Второй тур выборов прошел в стране 28 мая.

Говорили с президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество — Украины и Турции — на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности, — поведал Зеленский в видеообращении.

В свою очередь в администрации Эрдогана также сообщили о телефонном разговоре президентов Турции и Украины. Там отметили, что главы двух государств обсуждали урегулирование украинского кризиса и двусторонние отношения.

Второй тур выборов президента Турции состоялся 28 мая. Победу одержал действующий глава республики. По данным Высшего избирательного совета, по итогам обработки 99,43% бюллетеней за кандидатуру Эрдогана свои голоса отдали 52,14% избирателей. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% голосов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре поздравил победившего на президентских выборах в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Главы государств договорились о всестороннем развитии отношений между Вашингтоном и Анкарой.