https://static.news.ru/photo/b0dabb24-5fcb-11ea-b297-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Киев планирует выйти из переговоров по Донбассу через год, если международные соглашения не будут реализованы, и обстановка в зоне конфликта не изменится. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Время идёт. Власти могут потратить только один год на достижение соглашений, — отметил глава Украины в интервью The Guardian.

Он считает, что может договориться с российским президентом Владимиром Путиным по этому вопросу. Зеленский рассказал, что общался с Путиным в декабре на саммите в «нормандском формате».

Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось, — подчеркнул Зеленский.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти в феврале решили разработать новый вариант Минских соглашений. Вадим Пристайко, занимавший на тот момент пост главы МИД страны, заявлял, что действующий документ исчерпал себя.