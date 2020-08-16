Зеленский провёл закрытое совещание с силовиками по ситуации в Белоруссии

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Глава Украины Владимир Зеленский провёл встречу с руководителями силовых структур. Обсуждалась ситуация в Белоруссии. Совещание прошло в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь, — говорится в сообщении пресс-службы.

Украинский президент считает, что ситуация в Белоруссии может существенно повлиять на Украину. Во время встречи с силовиками была проанализирована внутриполитическая ситуация в Белоруссии и различные внешние факторы.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста после прошедших в стране президентских выборов. Белорусы считают, что выборы могут быть сфальсифицированы и требуют пересмотра результатов. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%, его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.

Ранее глава Украины негативно оценил решение белорусских властей о выдаче Москве 32 задержанных россиян. Он назвал это решение «несправедливым». По его словам, такие действия белорусских властей говорят о внутренних ценностях государства.

30 июля белорусские СМИ сообщили о наёмниках иностранной ЧВК, которые были задержаны. Появилась информация, что в ночь на 25 июля они заселились в одну из гостиниц Минска, а затем переехали в санаторий в Минском районе.

Правоохранительные органы Белоруссии заявили, что задержанные граждане являются россиянами и входят в так называемую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера. Якобы они приехали в Минск для дестабилизации обстановки перед выборами.

14 августа 32 задержанных были переданы в Россию, ещё один человек, который имел белорусский и российский паспорта, остался на территории республики. Об этом писал NEWS.ru.