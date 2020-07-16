Зеленский призвал украинцев объединиться против «российской агрессии»

https://static.news.ru/photo/777e311e-c77a-11ea-86b8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде по поводу юбилея принятия Декларации о государственном суверенитете, призвал соотечественников объединиться против «российской агрессии».

По его словам, это необходимо для восстановления территориальной целостности страны и возвращения «веры в правду и справедливость».

Шанс на это у нас есть в одном случае, если мы все объединимся, как тридцать лет назад, — подчеркнул Зеленский.

Видеозапись его выступления была опубликована на странице офиса президента в Facebook.

Декларация о госсуверенитете была принята Верховным Советом УССР 16 июля 1990 года. Она послужила основанием для провозглашения независимости республики в 1991 году.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские СМИ увидели проявление «российской агрессии» в том, что президент РФ не поздравил с Новым годом своих коллег с Украины и из Грузии. По мнению журналистов, российский лидер таким образом «показал своё истинное отношение к руководству и народам этих стран».