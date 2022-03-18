СНБО Украины приостановил деятельность ряда политических партий

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил на время военного положения любую деятельность ряда политических партий. Ограничения наложены в том числе на партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит агентство «УНИАН».

СНБО решил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, — сказал Зеленский.

Приостановлена деятельность партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил» и ряда других.

В сообщении также отмечается, что Минюсту Украины поручено принять меры, «чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил».

Военное положение в стране президент Украины Владимир Зеленский ввёл 24 февраля по итогам экстренного заседания Совбеза, когда российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации сопредельного государства.

15 марта Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине до 26 марта. Парламентарии одобрили это предложение.

Целью спецоперации президент РФ объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинским властям нужно заключить оборонный союз, членом которого будет страна, имеющая ядерное оружие. При этом он добавил, что под такой страной подразумевает в первую очередь Великобританию.