Зеленский предложил смягчить для белорусов требования въезда на Украину

https://static.news.ru/photo/388f9408-e6cd-11ea-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский предложил смягчить для граждан Белоруссии, желающим посетить Незалежную, требования для въезда в страну, передаёт пресс-служба руководителя государства. По его словам, изменения необходимы из-за внутриполитической ситуации в республике.

Заявление Зеленский сделал 25 августа в ходе селекторного совещания. На мероприятии обсуждались карантинные ограничения на Украине, связанные с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Накануне Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в стране зафиксировали 108 415 случаев COVID-19. От заболевания умерли 2 318 граждан. 52 870 человек исцелились. Сильнее всего пострадали от вспышки коронавируса Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская области.

Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам, — цитирует лидера официальный сайт офиса президента Украины.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою работу, организация не нарушает законов страны, заявил член президиума КС Павел Латушко после визита в Следком республики, куда его вызвали накануне.

Давлением на КС Латушко считает возбуждение дела о призывах к захвату власти. Он вновь отметил, что Координационный совет создавался для налаживания диалога по преодолению политического кризиса, сложившегося в Белоруссии.