Зеленский попросил Меркель помочь с поставками вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e6805334-2379-11eb-9b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: biontech.de

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера ФРГ Ангелу Меркель учесть интересы Киева при планировании поставок новой вакцины от COVID-19, разработанной немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с канцлером. По его словам, Украина приветствует достигнутый компаниями прорыв в области создания вакцины от коронавируса. Зеленский подчеркнул, что это «очень обнадеживающая новость».

Просил бы вашего содействия в учёте интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса, — обратился украинский президент к Меркель.

В его офисе добавили, что Зеленский попросил канцлера «о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса», разрабатываемой сейчас в рамках международного фонда COVAX, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вакцина от коронавируса американо-немецкого производства Pfizer и BioNTech демонстрирует эффективность более чем на 90% в процессе третьего этапа клинических исследований. В испытаниях препарата участвовали 43,5 тыс. добровольцев, ранее не болевших коронавирусом.