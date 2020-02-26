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Стремление украинских властей ввести в стране День крымского сопротивления российской оккупации не отражает реального положения дел. Такие намерения также не учитывают причин, по которым жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле с такой формулировкой «категорически не согласны». Реакция [Москвы] совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения...