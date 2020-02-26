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Михаил Щипанов
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившуюся в прессе информацию о вероятном назначении бизнесмена Сергея Тигипко новым премьер-министром страны.
Лидер Незалежной заявил, что обсуждает должности в правительстве с разными кандидатами.
Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда, — сказал политик журналистам.
Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда, — сказал политик журналистам.
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Ранее репортёры Kyiv Post сообщили, что бизнесмен Тигипко может сменить Алексея Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры, писал NEWS.ru.
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Стремление украинских властей ввести в стране День крымского сопротивления российской оккупации не отражает реального положения дел. Такие намерения также не учитывают причин, по которым жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле с такой формулировкой «категорически не согласны».
Реакция [Москвы] совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения...
Зеленский подтвердил, что обсуждал с Тигипко вопрос назначения в кабмин