Сергей Тигипко Сергей Тигипко Фото: Сергей Тигипко/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившуюся в прессе информацию о вероятном назначении бизнесмена Сергея Тигипко новым премьер-министром страны.

Лидер Незалежной заявил, что обсуждает должности в правительстве с разными кандидатами.

Я действительно со многими людьми веду собеседования, и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда, — сказал политик журналистам.

Ранее репортёры Kyiv Post сообщили, что бизнесмен Тигипко может сменить Алексея Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры, писал NEWS.ru.

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