Зеленский пожаловался на США из-за поставок дальнобойных ракет ATACMS Зеленский: решения по поставкам США дальнобойных ракет ATACMS пока нет

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение по поставкам американских дальнобойных ракет ATACMS так и не было достигнуто, следует из видео в его Telegram-канале. Вопрос обсуждался в ходе встречи с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США.

Ключевой вопрос подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения, — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, а также о критических угрозах. Зеленский также акцентировал внимание делегации на необходимости продолжать поддержку обороны страны.

Вместе с тем президент Украины опубликовал видео встречи с представителями США, где на фоне отсутствия новой помощи уточнил, остается ли поддержка американцев такой же сильной или что-то изменилось. В ответ его заверили, что поддержка Киева в сенате до сих пор сильна.

Ранее стало известно о прибытии в Киев республиканцев Френча Хилла, Джейсона Кроу, Зака Нанна и демократа Эбигейл Спанбергер в составе американской делегации конгрессменов. Они обсудили с Зеленским потребности ВСУ. Украинский лидер попросил представителей США увеличить военную помощь, указав в качестве приоритетных направлений дополнительные поставки систем ПВО и локализацию в стране производств современных беспилотников.