Зеленский откровенно высказался о возвращении Крыма Украине Зеленский: Украина не сможет вернуть Крым из-за недостатка вооружений

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Владимир Зеленский

Украина не сможет вернуть Крым военным путем, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге в Киеве. Ей не хватает оружия, но людей все еще достаточно.

Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного оружия, чтобы <...> вернуть контроль над полуостровом Крым, — заявил Зеленский

Ранее экс-посол Дании в Вашингтоне Фриис Арне Петерсен заявил, что Зеленский допустил ошибку, публично противореча лидеру США Дональду Трампу. По его мнению, любой вызов главе Белого дома может негативно отразиться на будущем Украины. Такое заявление было сделано на фоне разных позиций Киева и Вашингтона по поводу Крыма. Украина дала понять, что не признает российскую принадлежность полуострова, а в Белом доме уверены в необходимости такого шага для достижения мира.

До этого Трамп назвал заявление Зеленского о непризнании Крыма российским «вредным для мирных переговоров». Политик подчеркнул, что полуостров перешел под контроль РФ еще в 2014 году без единого выстрела при администрации Барака Обамы. Кроме того, российские военные объекты находились там десятилетиями. Трамп также предупредил Киев о риске потери территорий, если Украина не заключит мир сейчас. Он отметил, что даже до того, как Крым перешел под российский флаг, здесь очень много лет находились крупные базы российских субмарин.