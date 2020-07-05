Зеленский отказался простить «аннексировавших Крым» людей

https://static.news.ru/photo/0016be36-bebd-11ea-af12-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался простить тех, кто «аннексировал Крым». Заявление политик сделал во время выступления в Одессе в честь Дня Военно-морских сил страны. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье июля с 2015 года.

Глава государства добавил, что прощения не заслуживают и те граждане, которые не позволили морякам предотвратить «аннексию». Конкретных имён президент не назвал, передаёт Пятый канал (Украина) на своём YouTube-канале. Зеленский также поблагодарил ВМС за службу и почтил минутой молчания память соотечественников, защищавших Украину ценой своей жизни.

После распада СССР Крым оставался в составе независимой Украины. В 2014 году в стране произошёл государственный переворот. Жители полуострова провели региональный референдум, на котором проголосовали за воссоединение с РФ. После этого Крым вошёл в состав России. США, страны Евросоюза и Украина не признают этого решения, называя действия РФ «аннексией».

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты провели расследование о бизнесе президента Украины Владимира Зеленского. Они пришли к выводу, что компании, которые ранее принадлежали политику, могли уклоняться от уплаты налогов.