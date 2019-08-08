https://static.news.ru/photo/b14d839c-b9ff-11e9-97e1-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался подписать совместное заявление с патриархом Константинопольским Варфоломеем после их встречи в Стамбуле.

По данным ВВС News Украина, заявление в основном касалось экологической тематики. Оно было подготовлено заранее в сотрудничестве с МИДом. Однако в последний момент у сторон возникло недопонимание.

Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Турции с 7 по 8 августа и провёл переговоры с главой страны Реджепом Эрдоганом. При этом украинский лидер попал в курьёзную ситуацию. Он запутался в маршруте своего движения в ходе церемонии у дворца президента в Анкаре.

Как писал News.ru, охранники президента Украины удерживали представительницу телеканала «Россия», не давая ей приблизиться к Владимиру Зеленскому во время его визита к патриарху Варфоломею.