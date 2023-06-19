Зеленский: ни один ЗРК Patriot на Украине не уничтожен

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни один полученный Киевом от Запада зенитно-ракетный комплекс Patriot не уничтожен. В видеообращении в Telegram он отметил, что все комплексы работают.

Кто бы там в России ни рассказывал, что якобы наши Patriot уничтожены, все они есть, все они работают, — подчеркнул украинский лидер.

Президент России Владимир Путин, выступая 16 июня на ПМЭФе, заявил, что российские военные уничтожили пять комплексов Patriot под Киевом. Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении гиперзвуковой ракетой «Кинжал» пяти пусковых установок Patriot и многофункциональной радиолокационной станции в Киеве.

О минимальных повреждениях комплекса Patriot, об уничтожении которого говорило российское военное ведомство, рассказывали прежде CNN и Reuters. Они отмечали, что технику можно отремонтировать на территории Украины. Вслед за этим в Пентагоне сообщили, что комплекс вернули в строй.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 16 июня заявил, что Германия намерена незамедлительно передать Украине 64 дополнительных ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot. По его словам, такие поставки необходимы для обеспечения устойчивой поддержки Киева.