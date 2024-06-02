«Зеленский не зря беспокоится»: политолог об итогах саммита в Швейцарии Политолог Перенджиев: Зеленский не достигнет целей на саммите в Швейцарии

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Интерес мировой общественности к саммиту в Швейцарии снижается и это не играет на руку президенту Украины Владимиру Зеленскому, такое мнение высказал NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, без высокопоставленных представителей Китая и США статус мероприятия окажется под вопросом.

Зеленский не зря беспокоится о том, что Китай не примет участия в саммите по Украине в Швейцарии. Также вероятно, что и первые лица США не посетят мероприятие. Из-за чего интерес и правительства, и мировой общественности к саммиту может резко понизиться. Так как статусность и важность саммита будет поставлена под вопросом. Я не исключаю, что и первые лица других стран, обязавшихся посетить конференцию, присутствовать там не будут, — рассказал эксперт.

Перенджиев считает, что саммит необходим Зеленскому для укрепления своей легитимности, но без важных гостей ему этого не добиться. Как полагает аналитик, конференция, скорее всего, пройдет в формате дискуссионной площадки, где политики смогут в очередной раз обсудить конфликт.

И обсудят не в смысле проанализируют, примут какие-то решения, а действительно просто поговорят. На подобных конференциях мало обсуждаются или вообще не обсуждаются причины начала СВО. Возможно, Китай, в частности, поэтому и не хочет посещать саммит. Так как для КНР и других наших союзников понятно, какие цели Россия преследует, — констатировал Перенджиев.

Ранее Зеленский фактически отверг все мирные инициативы, кроме саммита в Швейцарии. Он назвал Украину жертвой конфликта, отметив, что только Киев имеет право предлагать мирные инициативы.