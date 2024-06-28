Зеленский назвал срок подготовки нового мирного плана Зеленский пообещал разработать план урегулирования конфликта до конца года

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с лидером Словении Наташей Пирц-Мусар пообещал подготовить детальный план урегулирования конфликта до конца 2024 года, мероприятие транслировалось в эфире украинского телемарафона. По словам политика, Киев не хочет затягивать кризис. При этом Зеленский рассчитывает, что план поддержит большинство стран.

Детальный план будет готов в этом году. <...> Он будет поддержан большинством стран мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. Но не все зависит от нас, — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что Украина активно работает сразу над тремя детальными планами — в энергетике, продовольственной безопасности и по обмену пленными. Он уверен, что все эти вопросы удастся решить в ближайшее время. Глава государства подчеркнул, что Украина должна быть сильной и развивать собственное производство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что любые мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, исключающие участие России, окажутся безрезультатными. Политик подчеркнул, что положить конец кризису можно только дипломатическим путем.