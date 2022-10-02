Зеленский наградил орденом еще одного главу Baykar Зеленский наградил орденом «За заслуги» ІІІ степени председателя совета директоров Baykar Байрактара

Фото: SelcukBayraktar/t.me

Сельчук Байрактар и Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак исполнил поручение Владимира Зеленского, наградив председателя совета директоров компании Baykar Сельчука Байрактара орденом «За заслуги» ІІІ степени. На сайте украинского президента указывается, что вручение награды состоялось в рамках визита Ермака на одно из предприятий турецкой авиастроительной фирмы.

Продолжаем укреплять обороноспособность нашего государства в тесном взаимодействии с нашим стратегическим партнером — Турцией, — отметил Ермак.

Во время визита Ермак обсудил с Халуком и Сельчуком Байрактарами вопросы сотрудничества Украины с Турцией. В частности, стороны поговорили об открытии производства флагманских беспилотников, а также учебного центра на территории Украины.

Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании Baykar на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей, — добавил чиновник.

10 сентября Зеленский наградил орденом «За заслуги» I степени генерального директора Baykar — турецкого производителя беспилотников Bayraktar Халука Байрактара. Глава государства поблагодарил Байрактара и народ Турции за поставку БПЛА, а также подарил ему вышиванку с изображением дрона.