Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения общегосударственного референдума по Донбассу. Также он сообщил о возможности проведения прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Заявления украинского лидера прозвучали в интервью телеканалу «1+1».

Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны, — сказал Зеленский.

Также он не исключил возможности создания отдельного формата и проведения прямых переговоров о разрешении конфликта на востоке страны с российским президентом. Это направление поддерживают европейские и американские партнёры, подчеркнул Зеленский.

При этом украинский лидер заметил, что в ходе его разговора с президентом США Джо Байденом речь о проведении прямых переговоров с лидерами неподконтрольных Киеву территорий не шла. Американский лидер дал понять украинскому коллеге, что РФ не планирует нападать на его страну.

Месседж, который я получил от президента Соединённых Штатов, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства. Мне кажется, что на сегодня это не большой и не окончательный, но важный, очень важный результат, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в ходе переговоров с Байденом они пришли к выводу, что благодаря США может появиться ещё одна площадка для переговоров с Москвой.

Телефонная беседа Зеленского и Байдена состоялась после онлайн-переговоров лидеров США и России. Байден проинформировал украинского президента Владимира Зеленского о содержании своих переговоров с Путиным. Главы двух стран также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.