Защитники природы устроили «экологическое восстание» в Белграде

https://static.news.ru/photo/c566b122-9a0f-11eb-b95c-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Сербские экологические активисты провели в центре Белграда акцию протеста против загрязнения окружающей среды. В ней приняли участие около тысячи человек.

Мероприятие получило название «Экологическое восстание». Протестующие устроили митинг у здания парламента, в ходе которого выдвинули властям ряд требований. В частности, они призвали к соблюдению законодательства страны в части защиты окружающей среды, отставки чиновников, ответственных за загрязнение природы, прекращения вырубки лесов ради строительства мини-ГЭС.

После этого участники акции устроили шествие по центру Белграда с плакатами и под музыку. В ходе марша к ним присоединились предприниматели, которых не устраивают экономические меры властей в период пандемии. Демонстрация проходила мирно, полиция в неё не вмешивалась, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чехии экоактивисты попытались проникнуть в здание парламента страны. Они требовали от властей остановить климатические изменения.