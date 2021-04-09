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Защитники природы устроили «экологическое восстание» в Белграде

17:46, 10 апреля 2021
Фото: youtube.com

Сербские экологические активисты провели в центре Белграда акцию протеста против загрязнения окружающей среды. В ней приняли участие около тысячи человек.

Мероприятие получило название «Экологическое восстание». Протестующие устроили митинг у здания парламента, в ходе которого выдвинули властям ряд требований. В частности, они призвали к соблюдению законодательства страны в части защиты окружающей среды, отставки чиновников, ответственных за загрязнение природы, прекращения вырубки лесов ради строительства мини-ГЭС.

После этого участники акции устроили шествие по центру Белграда с плакатами и под музыку. В ходе марша к ним присоединились предприниматели, которых не устраивают экономические меры властей в период пандемии. Демонстрация проходила мирно, полиция в неё не вмешивалась, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Чехии экоактивисты попытались проникнуть в здание парламента страны. Они требовали от властей остановить климатические изменения.

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