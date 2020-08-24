Заразившаяся коронавирусом Тимошенко обратилась к украинцам

https://static.news.ru/photo/5c0099b8-e60b-11ea-972e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, у которой врачи диагностировали коронавирус, поздравила жителей Украины с Днём независимости и рассказала, что находится в тяжёлом состоянии.

Мне немного тяжело писать этот пост. Потому что вирус, которого нет, таки есть. Берегите себя! Вы все очень важны. Вы все очень нужны. Вы уникальны и лучшие! Спасибо всем, кто заботится обо мне. Ваша поддержка обеспечивает силу! Давайте бороться! Слава Украине! — сообщила в Facebook лидер партии.

Как писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечёткиным. Состояние 59-летнего политика оценивается как тяжёлое.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны коронавируса. Глава государства потребовал от чиновников и глав областных администраций объяснять гражданам важность мер личной защиты, соблюдения правил социального дистанцирования и сокращения визитов в места скопления людей.