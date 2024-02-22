Западные юристы оценили законность конфискации российских активов Bloomberg: юристы из стран ЕС назвали конфискацию российских активов законной

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Специалисты в области юриспруденции из стран Евросоюза, Великобритании и США назвали конфискацию российских активов за рубежом законной, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное представителям стран «Большой семерки». Эксперты утверждают, что активы могут подлежать конфискации на законных основаниях, так как Россия «нарушила фундаментальные нормы международного права».

Мы пришли к выводу, что, согласно международному праву для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, — говорится в тексте письма.

Правовую оценку таким мерам дали юристы из семи стран мира: Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США. По их мнению, западные державы вправе не только конфисковать активы, но и передать их Украине. При этом юристы рекомендовали государствам сначала передать российские активы международному механизму под их юрисдикцией, чтобы уже он депонировал деньги и передал их Киеву. Отмечается, что общая стоимость активов оценивается примерно в $260 млрд.

Как сообщалось ранее, страны G7 занимаются разработкой плана по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя российские замороженные активы. Коалиция потребует от России погасить этот долг, пригрозив конфискацией активов.