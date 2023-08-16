Зампостпреда Франции оценила шансы на принятие резолюции по Карабаху

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Заместитель постоянного представителя Франции при ООН Натали Эстиваль-Броадхерст не уверена, примет ли Совет Безопасности организации какой-либо документ в отношении гуманитарной ситуации в Карабахе, передает ТАСС. По ее словам, возможны разные варианты.

Рассматриваются все варианты действий. Важно посмотреть, как пройдут сегодня дискуссии, кто какую позицию занимает, о чем мы в состоянии договориться, — заявила Эстиваль-Броадхерст.

Совет Безопасности ООН может принимать заявления, отражающие общее мнение членов, или резолюции, которые, как правило, требуют определенных действий и имеют обязательное значение. В среду СБ ООН планирует провести заседание по запросу Армении из-за гуманитарной ситуации в Карабахе.

Единственная дорога, соединяющая этот регион с Арменией, — Лачинский коридор — остается заблокированной. По утверждению Еревана, 12 декабря 2022 года азербайджанцы, представившись экологами, заблокировали коридор, после чего Баку установил КПП на границе с Арменией у моста Хакари. Жители Карабаха получают гуманитарную помощь через российских миротворцев и Международный комитет Красного Креста. После перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками 15 июня 2023 года Баку запретил поставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

Министерство иностранных дел Азербайджана считает, что запрос Армении к ООН на проведение экстренного заседания Совбеза в отношении ситуации вокруг Лачинского коридора — это попытка Еревана использовать международный орган для манипуляций.