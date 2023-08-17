Зампостпред РФ назвал дорожной картой заявления Азербайджана и Армении

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На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу снабжения Карабаха через Лачинский коридор, заместитель постоянного представителя Российской Федерации в ООН Дмитрий Полянский заявил, что заявления лидеров России, Азербайджана и Армении в 2020-2022 годах, остаются безальтернативной дорожной картой для примирения между Баку и Ереваном, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. По словам Полянского, потенциал трехсторонних договоренностей еще не исчерпан.

Среди основных составляющих договоренностей — делимитация и демаркация границы при экспертном содействии РФ, разблокировка транспортных коммуникаций и согласование мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Полянский подчеркнул, что в решении каждого из этих вопросов уже есть прогресс. В частности, было достигнуто согласование международных признанных границ друг друга по Алматинской декларации 1991 года.

Зампостпред РФ также призвал не политизировать вопросы, которые сугубо гуманитарны по своей природе. Он подчеркнул необходимость принятия шагов на местном уровне для снижения напряженности вокруг Карабаха, в том числе прекращения блокировки Лачинского коридора.

Ранее Американские власти призвали Азербайджан открыть свободное движение по Лачинскому коридору. По словам постоянного представителя США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд, Белый дом обеспокоен гуманитарной ситуацией в Карабахе.