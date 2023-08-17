США призвали Азербайджан открыть движение по Лачинскому коридору

Фото: Vudi Xhymshiti/Global Look Press

Американские власти призывают Азербайджан открыть свободное движение по Лачинскому коридору, заявила постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По ее словам, Белый дом обеспокоен гуманитарной ситуацией в Карабахе.

Мы призываем правительство Азербайджана возобновить свободное движение по коридору, чтобы коммерческие, гуманитарные и частные транспортные средства могли достичь населения Нагорного Карабаха, — сказала дипломат.

В свою очередь постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что попытки Еревана представить ситуацию в Карабахе как вопрос гуманитарного характера является частью политической кампании. По его словам, это делается, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Алиев назвал такую политическую кампанию Еревана «провокационной» и «безответственной»

Также 4 августа Алиев отметил на заседании Совбеза ООН, что Армения хочет создать ложный гуманитарный кризис в регионе. По его словам, позиция Еревана о блокаде Карабаха со стороны Баку является попыткой злоупотребления вопросом о поставках гуманитарной помощи.