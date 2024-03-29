Захарова назвала признак деградации Совета Европы после теракта в «Крокусе» Захарова: отсутствие реакции на теракт в «Крокусе» говорит о деградации СЕ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Отсутствие реакции на теракт в «Крокус Сити Холле» у руководства Совета Европы подтверждает глубокую деградацию этой погрязшей в лицемерии структуры, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат назвала это очередной позорной страницей в истории организации и добавила, что России не нужно содействие Совета Европы, с которым Москва рассталась по своей инициативе более двух лет назад.

Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы и политического класса в странах коллективного Запада, — сказала Захарова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Запад публично и в контактах по линии дипломатических миссий убеждает Россию в невиновности Украины в теракте в «Крокус Сити Холле». Однако, по его словам, на Западе не объясняют, почему убеждены в этом, и из соображений здравой логики Москва не может этого исключать, отметил он.

По утверждению Лаврова, расследование трагедии ведется активно, уже получены результаты. Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, пообещавшего всем исполнителям и заказчикам теракта заслуженную кару.