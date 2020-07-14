Арестованного в ФРГ по запросу США российского диджея выпустят под залог

https://static.news.ru/photo/d382c926-c5e4-11ea-8db2-fa163e074e61_660.jpg Денис Казначеев Фото: denis.kaznacheev/facebook.com

Российского диджея Дениса Казначеева, арестованного в Германии по запросу США, освободят под залог. Об этом сообщила его агент Дениз Глук.

При этом она уточнила, что дата освобождения из тюрьмы Казначеева пока не определена. ПО некоторым данным, выйти из берлинского изолятора музыкант сможет в течение недели.

Нам сообщили сегодня, что залог в €20 тысяч одобрен и Денис может ждать своего судебного процесса дома, — приводит слова Глук ТАСС.

После освобождения из тюрьмы Казначеев не сможет покидать германскую столицу и должен будет три раза в неделю отмечаться в полиции, уточнила она.

При этом диджею по-прежнему грозит экстрадиция, судебное заседание по этому вопросу намечено на 18 июля.

37-летний уроженец Кузбасса Казначеев был задержан в конце мая по запросу США. Там его подозревают в кибермошенничестве и отмывании $310 млн. По версии следствия музыкант в течение 10 лет отмывал деньги с аккаунтов в так называемом даркнете — сегменте Интернета, соединяющем пользователей напрямую с использованием нестандартных протоколов.

Друзья и адвокат арестованного полагают, что его личность кто-то мог использовать для преступной деятельности. По их словам, Казначеев всегда жил скромно, время от времени занимая деньги для оплаты аренды квартиры.

Сторонники диджея провели в Берлине уличную акцию в его поддержку, создали петицию в Интернете с призывом освободить его и организовали сбор средств для оплаты юристов.