В поддержку задержанного в Берлине российского диджея создали петицию

https://static.news.ru/photo/c73ae0d6-ae6f-11ea-bc1a-fa163e074e61_660.jpg Денис Казначеев Фото: discogs.com

21 тысяча человек подписала петицию в поддержку российского диджея Дениса Казначеева, которого задержали в Берлине по запросу США. Об этом заявила менеджер диджея Дениз Глук.

Наша петиция с призывом освободить Дениса собрала 21 тысячу подписей, также мы собрали €10 тысяч пожертвований, — сообщила Глук журналистам РИА Новости.

По его словам, аренду квартиры удалось оплатить с пожертвований, но у музыканта остаются финансовые проблемы. Менеджер подчеркнула, что не имеет с ним прямой связи после его ареста. Она рассказала, что адвокат Казначеева должен получить документы по делу 15 июня. После этого будут понятны действия друзей и коллег музыканта.

Глук выразила надежду, что арест Казначеева является недоразумением. Она подчеркнула, что рада, что история музыканта получила широкий резонанс на этом этапе.

Будем работать над тем, чтобы внимание к его проблеме сохранялось, — заявила Глук.

NEWS.ru писал, что 29 мая полиция Берлина задержала уроженца Таштагола Казначеева. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании денег. Друзья и коллеги музыканта не верят в его причастность к преступлениям. По их словам, мужчина жил довольно скромно и вряд ли вёл подпольную деятельность. Они предполагают, что личные данные Казначеева могли похитить злоумышленники, после чего на диджея пало подозрение.