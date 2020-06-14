В Берлине началась акция в поддержку задержанного российского диджея

https://static.news.ru/photo/b0186922-ae43-11ea-879e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/denis_kaznacheev_nervmusic

Активисты вышли на улицу Альт Моабит в Берлине для поддержки российского диджея Дениса Казначеева. Он был задержан полицией ФРГ по запросу США.

Акция протеста проходит в формате вечеринки. На ней включают любимых исполнителей Казначеева. Митингующие мирно общаются друг с другом, а все требования написаны на плакатах. К месту проведения митинга был отправлен отряд полиции, пишет РИА Новости.

Казначеева подозревают в кибермошенничестве и отмывании денег. Его коллеги и друзья полагают, что его личными данными воспользовались для прикрытия этих преступлений.

Как информировал NEWS.ru, ранее в Роскачестве рассказали о том, как защитить себя от кибермошенников на удалёнке. Причиной для таких рекомендаций стал рост числа преступлений во время пандемии коронавируса.