Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

https://static.news.ru/photo/865dc920-a91f-11ea-83be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jordan Raza/dpa/Global Look Press

Проживавший в Берлине российский музыкант Денис Казначеев арестован местной полицией по запросу США. Там его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.

Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. Отмечается, что американская сторона требует немедленной экстрадиции человека, который под псевдонимом Guttersnipe создаёт электронную музыку в жанрах «техно» и «техно-хаус».

Друзья 37-летнего уроженца Кузбасса предполагают, что личность Казначеева кто-то мог использовать для преступной деятельности. Они создали в Сети страницу для пожертвований. Казначееву надо оплатить не только судебные издержки, но и аренду квартиры, поскольку без адреса нет возможности просить залога. Кроме того, музыканту предстоит оплатить расходы за проживание в тюрьме.

Создана онлайн-петиция, которая, как рассчитывают друзья Казначеева, поможет ему избежать «безжалостной экстрадиции».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмен Герман Лиллевяли, занимавшийся созданием и продвижением торговых марок «Довгань» и «Смак», заочно арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Решение вынесено Хорошевским судом Москвы. В настоящее время предприниматель находится за пределами России. Мера пресечения избрана на два месяца с момента его экстрадиции, депортации или задержания на территории РФ.