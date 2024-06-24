Раскрыты недостатки «лазейки» ЕС по финансированию Украины в обход Венгрии Юрист Капустин: ЕС не сможет обосновать передачу денег РФ Киеву в обход Венгрии

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Попытки ЕС обойти вето Венгрии на использование конфискованных активов РФ для финансирования Украины ничего не изменят, рассказал NEWS.ru президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. По словам юриста, Брюссель не сможет обосновать изъятие средств.

То, что Брюссель не хочет привлекать Будапешт к решению о передаче замороженных активов России Украине, понятно. Но тот факт, что Венгрия не будет участвовать в этом — это не юридическая лазейка. Никаких дополнительных аргументов для обоснования данного решения это не придает, — заявил Капустин.

Юрист добавил, что Евросоюзу для обхода вето придется конфисковать средства у бельгийской частной компании Euroclear без судебного решения. Это, по его мнению, незаконная экспроприация и воровство. Если план реализуют, неясно, как частная фирма будет отчитываться перед Россией после снятия ограничений, подчеркнул он.

ЕС в случае конфискации средств должен предъявить к фирме иск. А о каком иске может идти речь, если она добросовестно выполняет свои функции по договору с Россией? И приказать банку перевести деньги можно лишь в чрезвычайных обстоятельствах, во время войны или стихийного бедствия, — сказал Капустин.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС разработал механизм, позволяющий обойти венгерское вето на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Он отметил, что отклонивший предложение об использовании средств Будапешт «не должен участвовать в принятии решения об их использовании».