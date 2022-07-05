Я не собираюсь меньше мыться: депутат бундестага о газовом кризисе в ФРГ Член комитета по экономике Мальте Кауфманн из партии «Альтернатива для Германии» рассказал о санкциях, подготовке к зиме и замене газу из РФ

Фото: Monika Skolimowska/Global Look Press

Мальте Кауфманн

За 12 недель до начала отопительного сезона в Германии усилилась тревожность по поводу дефицита газа. Федеральное сетевое агентство предупредило: в случае полного прекращения поставок из РФ могут взорваться сотни тысяч газовых котлов по всей стране. Глава ведомства Клаус Мюллер призвал немцев «начать экономить электроэнергию уже сейчас, не дожидаясь осени». Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил почти наивысший уровень ЧС в газоснабжении. Какие варианты есть у ФРГ, чтобы преодолеть газовый кризис? Сумеет ли Берлин найти альтернативу российскому топливу к зиме? Об этом и многом другом в интервью NEWS.ru рассказал депутат бундестага, главный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в комитете по экономике Мальте Кауфманн.

Выключать свет, но не сжигать мосты

— Немецкие политики опасаются начала профилактических работ на газопроводе «Северный поток», который с 11 июля будет остановлен на десять дней. Уже сейчас он используется лишь на 40 процентов мощности. Насколько усугубится газовый кризис из-за простоя СП в середине лета?

— По моим оценкам, он не должен из-за этого усугубиться. Плановое отключение «Северного потока» происходит каждый год, здесь нет ничего неожиданного. Сам газопровод и машины для прокачки газа нуждаются в регулярном техобслуживании.

Российская сторона заранее оповестила Германию о предстоящих десятидневных работах на газопроводе. Берлин был предупрежден и мог всё просчитать заранее.

На дворе лето, а газ мы используем главным образом для отопления. Несмотря на непростую ситуацию, в настоящее время немцы все равно потребляют меньше газа, чем поступает в страну. Благодаря этому мы продолжаем заполнять газохранилища к зиме. Так что десять дней без поставок газа по «Северному потоку» не критичны.

Но я надеюсь, что Москва не воспользуется этой технической паузой как предлогом, чтобы полностью прекратить поставки газа в Германию. Десятилетиями РФ оставалась крупнейшим надежным партнером ФРГ. Также и со стороны немецкого правительства было бы большой ошибкой обрубить все связи и полностью отказаться от энергоносителей из России.

Мы выступаем за диверсификацию энергоснабжения, но в рамках этой диверсификации РФ, несомненно, должна оставаться одним из поставщиков.

— Министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что стал меньше принимать душ — в целях экономии и снижения энергозависимости от РФ. По словам министра, он теперь моется не дольше пяти минут. Вы собираетесь последовать его примеру?

— Ну уж нет! Я не готов менять свой образ жизни из-за ошибок федерального правительства в вопросах энергетической политики. Вообще-то я и так довольно экономный человек. Когда выхожу из комнаты — всегда выключаю за собой свет. Стараюсь беречь электричество. Но вовсе не из тех соображений, которыми руководствуется господин Хабек.

— Согласно опросам, с начала года жители Германии уже сократили энергопотребление примерно на 14 процентов. Экономят на ванных процедурах, как министр Хабек, и даже на готовке. Не за горами введение температурного лимита на отопление квартир. А власти Гамбурга не исключили, что горячая вода будет подаваться в краны вольного ганзейского города лишь в определенные часы. К чему еще готовиться немцам?

— Я не верю, что с помощью таких мелких шагов мы сможем пережить зиму. Чтобы выйти из кризиса, куда нас загнало федеральное правительство, нужен системный подход. Первой ошибкой стал отказ от атомной энергетики.

В конце прошлого года Германия закрыла три из шести оставшихся АЭС. Это просто уму непостижимо! Ведь даже Евросоюз классифицирует атомную энергетику как устойчивую и CO2-нейтральную.

В других странах ЕС скоро будут построены и введены в строй современные атомные электростанции. В соседней Франции действуют 57 АЭС. И заметьте, цены на электроэнергию там в два раза ниже, чем в Германии. Я убежден, что работу трех последних немецких АЭС ни в коем случае нельзя останавливать. И нужно посмотреть, как мы можем реактивировать установки, которые были выведены из эксплуатации. Второй шаг для преодоления кризиса — отказ от выхода из угля.

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— Министр экономики уже объявил, что в условиях кризиса Германия готова реанимировать закрывшиеся угольные электростанции, хотя «уголь — это яд для климата».

— Решение уничтожить угольную энергетику ФРГ, свести ее к нулю было губительным. Якобы таким способом правительство собиралось остановить глобальное потепление. Но в мире появляются сотни новых угольных станций, прежде всего, в азиатских странах — в Китае, в Индии. Так что Германия вовсе не спасает климат такой необдуманной мерой, как односторонний отказ от угля.

— График перевода немецкой экономики на «зеленые рельсы» сорван?

— Лично я вообще не поклонник «зеленой экономики». Но да, вы правы — эти цели оказались в значительной степени недостижимы. С возобновляемыми источниками энергии, которые так активно пропагандирует правящая коалиция, множество проблем. Взять, к примеру, ветряные станции. На их строительство уходит огромное количество бетона, под них выводят из обращения огромные площади ценных земель, вырубаются просеки в лесах — уничтожается веками сложившийся ландшафт.

Гигантские лопасти турбин травмируют и убивают редких птиц, в том числе хищных. Люди, живущие в округе, страдают от шума.

Я уже не говорю о том, что ветер способен вырабатывать энергию лишь 25% часов в году. Солнечная энергия и того меньше — в среднем 10%. Такая промышленная страна, как Германия, нуждается в источниках бесперебойной подачи энергии. К тому же «зеленый энергопереход» стоит жутко дорого. Немцы уже почувствовали это на своем кошельке, причем задолго до украинского кризиса.

В свое время The Wall Street Journal вышла с заголовком про Германию: «Глупейшая энергетическая политика в мире». Я с этим полностью согласен.

Наконец, для выхода из кризиса Германия должна не допустить дальнейшей эскалации с Россией.

Если поставки газа из РФ по «Северному потоку» будут и дальше падать, мы не сможем к 1 ноября заполнить хранилища на 90%, как того требует закон.

«Альтернатива для Германии» не устает повторять, что боевые действия на Украине должны быть остановлены как можно скорее. Мы решительно осуждаем этот конфликт. Все происходящее ужасно. Но когда оружие замолчит, наступит время дипломатии.

Я считаю, что все попытки наказать Москву с помощью газового и нефтяного эмбарго бесперспективны. Конечно, санкции вредят России, но они вредят и нам самим.

Россия — это не только отдельные политики. Это огромная страна с многомиллионным населением, нас сближают вековые связи. Мы не должны взять и демонтировать их в одночасье. Лично я убежден в том, что отказ ввести в строй «Северный поток — 2» также был большой ошибкой властей Германии.

Фото: gazprom

— Может ли правительство ФРГ вернуться к сертификации «Северного потока — 2», если газовый кризис зайдет слишком далеко?

— Я не могу представить, чтобы такой разворот случился при нынешнем правительстве. Но Германия — демократическая страна, каждые четыре года у нас проходят парламентские выборы и правительство меняется. Когда «Альтернатива» войдет в правительство, я лично буду бороться за то, чтобы восстановить интеграцию с энергетическим рынком РФ. Германия не должна отгораживаться от России и пытаться ее изолировать.

— Тем временем журнал Spiegel сообщил, что в Берлине подумывают национализировать немецкий участок СП-2, чтобы пустить по нему сжиженный природный газ. Вы можете подтвердить эту информацию?

— Я тоже читал об этом в Spiegel. Не сказал бы, что Spiegel всегда прав. Тем более что у СМИ — летний сезон, когда с новостями не очень. Но я не исключаю, что правительство в Берлине действительно может к этому стремиться. В принципе немецкий закон позволяет в экстренных случаях национализировать критически важную инфраструктуру, если ли это жизненно необходимо для энергоснабжения страны. И «Северный поток — 2» действительно признается критически важным. Но загвоздка в том, что газ по нему и так не пошел. В этом заключается правовая коллизия.

Не спустить экономику в канализацию

— Сколько времени нужно Германии, чтобы найти замену российскому газу?

— На это нужны годы. Правительство ФРГ пытается договориться с Катаром, с США, чтобы закупать у них сжиженный природный газ (СПГ). Но на немецкой земле пока нет ни одного терминала, способного принимать СПГ. Их для начала надо построить. Насколько я знаю, до конца этого года может быть готов первый такой терминал. Но это все равно не решит проблему. Также правительство рассчитывает найти источники «зеленого водорода». К примеру, парламентский госсекретарь в Министерстве экономики Франциска Брантнер в июне посетила Южную Америку в поисках возможных партнеров. Но под «зеленый водород» необходимо создать логистику. Во всем мировом судоходном флоте практически нет танкеров, приспособленных для его транспортировки. Так что уйдет много-много лет, прежде чем Германия сможет в теории найти альтернативу газу из РФ. Но на практике я убежден, что Россия должна остаться одним из экспортеров газа в Германию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— И все же «много-много лет» — это примерно сколько, по вашим оценкам?

— Не меньше четырех-пяти лет. И то при условии, что в одну только Германию каждый день будут прибывать по 60–80 танкеров. Только в этом случае мы сможем заместить все объемы природного газа из России, в которых нуждаемся. Но это же нереалистичный сценарий. К тому же не надо забывать, что цены на электроэнергию взлетят в разы.

Американцы уже потирают руки — им такая ситуация выгодна.

Конечно, не очень хорошо, что Германия настолько зависима от России. Безусловно, мы должны разнообразить импорт энергоносителей, а также производить больше электроэнергии внутри страны. Но впасть в зависимость от других игроков — ничуть не лучше.

— Недавно в городе Шведт, где находится НПЗ «Роснефти», прошла массовая демонстрация против запрета на поставки нефти по трубопроводу «Дружба». На предприятии заняты около 1200 немцев, от него зависит энергоснабжение земли Бранденбург и Восточного Берлина. Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке эмоционально заявил, что не позволит «спустить в канализацию завод, а вместе с ним и целый регион», где «не должна повториться разруха девяностых».

— Министр экономики Хабек вышел успокоить демонстрантов и пообещал наладить поставки нефти танкерами через Росток и польский Гданьск. Якобы эти поставки смогут закрыть 60% нефти, которую перерабатывает НПЗ. Но даже если мы сможем найти замену топливу с трубопровода «Дружба», альтернативная нефть будет гораздо дороже. А главное, НПЗ в Шведте заточен под определенные сорта нефти. Конечно, технологически предприятие можно переоборудовать, но процесс потребует гигантских затрат и опять же ударит по кошельку налогоплательщиков.

Лично я считаю введение нефтяного эмбарго большой ошибкой. Мы рубим сук, на котором сидим.

Россия преспокойно продолжит продавать нефть другим странам, которые не присоединились к санкциям. Мы своими руками толкаем ее в объятия того же Китая. Я убежден, что такой сценарий точно не в интересах Германии.