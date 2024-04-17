Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Уэльсе

Взрыв прогремел на заводе по производству компонентов для боеприпасов в Уэльсе, сообщает газета The Telegraph. По информации издания, речь идет о предприятии, принадлежащем британской компании BAE Systems. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Взрыв произошел на заводе вооружений на юге Уэльса. Экстренные службы были вызваны на фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире, — говорится в публикации газеты.

По предварительной информации, взрыв прогремел внутри здания. Компания приступила к расследованию произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина в маске, личность которого не установлена, устроил взрыв в отделении одного из российских банков на Краснознаменной улице в городе Омске. Инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Злоумышленник пытался украсть из банкомата денежные средства.

Житель Омска установил на один из банкоматов самодельное взрывное устройство, в результате взрыва в отделении банка повреждены стены, потолок, выбиты окна. На тот момент в банкомате было 1,5 млн рублей. При этом украсть деньги у мужчины не получилось. В результате происшествия никто не пострадал.