Взорвавшимся «украинским подарком» в полиции Польши оказался гранатомет

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Гранатомет взорвался в помещении Главной комендатуры рядом с кабинетом главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика. Комендант получил легкие ранения, он находится под наблюдением врачей, сообщает радиостанция Zet.

В кабинете произошел выстрел учебными боеприпасами — это один из подарков, полученных польским комендантом во время своего рабочего визита на Украину 11–12 декабря.

Наши информаторы сообщили, что в помещении Главной комендатуры полиции выстрелил гранатомёт, вероятно, с учебным боеприпасом, — говорится в сообщении.

Взорвавшийся презент полицейскому преподнес один из руководителей украинских спецслужб. В результате срабатывания оружия пострадал сотрудник службы безопасности, находившийся в помещении этажом ниже кабинета коменданта.

Ранее сообщалось, что главный комендант полиции Польши находится в больнице после происшествия в помещении Главной комендатуры. Варшава запросила у украинской стороны разъяснения в связи с инцидентом.