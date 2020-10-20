Вучич назвал сроки проведения парламентских выборов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что следующие парламентские выборы в стране пройдут в одно время с президентскими.
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Парламентские выборы прошли в Сербии в июне 2020 года. Вучича избрали на пост президента в апреле 2017 года.
Ранее президент Сербии заявил, что его страна никогда не будет вводить санкции против России, даже если на Белград будет оказываться политическое давление. Как писал NEWS.ru, Вучич также пообещал, что Сербия будет защищать свои территории, не вступая в какие-либо военные структуры. По его словам, республика собирается придерживаться военного нейтралитета.