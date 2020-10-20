Вучич назвал сроки проведения парламентских выборов в Сербии

https://static.news.ru/photo/5a33547c-12f7-11eb-a656-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Александар Вучић/facebook.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что следующие парламентские выборы в стране пройдут в одно время с президентскими.

Как передаёт ТАСС, в специальном обращении к гражданам по итогам заседания Сербской прогрессивной партии глава государства сообщил, что выборы президента и членов парламента пройдут не позднее 3 апреля 2022 года. Вучич добавил, что голосование может состояться и раньше.

Парламентские выборы прошли в Сербии в июне 2020 года. Вучича избрали на пост президента в апреле 2017 года.

Ранее президент Сербии заявил, что его страна никогда не будет вводить санкции против России, даже если на Белград будет оказываться политическое давление. Как писал NEWS.ru, Вучич также пообещал, что Сербия будет защищать свои территории, не вступая в какие-либо военные структуры. По его словам, республика собирается придерживаться военного нейтралитета.