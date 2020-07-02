ВСУ задействуют в Донбассе американские комплексы Javelin

https://static.news.ru/photo/1bad2418-bc75-11ea-80ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Подразделения украинской армии, действующие в Донбассе, оснастят американскими ракетными комплексами Javelin. Об этом заявил главком ВСУ Руслан Хомчак.

В будущем каждую из бригад, которая будет заходить в район операции объединённых сил, будут усиливать Javelin, — сказал он агентству АрмияInform.

По его словам, одна из бригад в настоящее время проходит учения на полигоне для выполнения задач в Донбассе. В ходе подготовки военнослужащие отрабатывают тактику применения Javelin.

Хомчак добавил, что ВСУ располагает значительным количеством американских ракетных комплексов и подготовленных расчётов, но численность их раскрыть отказался.

Власти США одобрили поставку Украине комплексов Javelin в 2018 году. Первая партия составляла 37 установок и более 200 ракет к ним. Позднее Вашингтон повторил передачу Киеву боеприпасов.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Киев пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил украинские власти в умышленном в затягивании ситуации в Донбассе. По его словам, Киев специально отдаляет принятие необходимых решений ради продления санкций в отношении России.