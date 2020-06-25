Киев обвинили в затягивании ситуации в Донбассе ради продления санкций

https://static.news.ru/photo/810ff76e-b70b-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов считает, что Украина специально затягивает принятие необходимых решений, чтобы продлить действие антироссийских санкций. Такое мнение у него сложилось по итогу переговоров.

Складывается впечатление, что главная цель Киева — не комплексное политическое урегулирование и не реинтеграция Донбасса. Нам известна эта позиция руководства Украины — сохранить санкции против России под любым предлогом, — сказал Грызлов.

Заседание переговорщиков состоялось 25 июня. На нём обсуждали закон об особом статусе региона и меры контроля за прекращением огня.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Россию подвергли санкциям страны Евросоюза и США из-за войны на востоке Украины (лидеры этих государств считают, что сепаратистов поддерживает Кремль) и присоединения Крыма. Под ограничения попали физические и юридические лица, способствовавшие этим событиям. Их список довольно обширен, с ними прекращены бизнес-контакты и торговый оборот. От введения санкций пострадала не только экономика России, но и отчасти экономики европейских стран.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Украины, Минские соглашения являются юридически никчёмными. Однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.