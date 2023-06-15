ВСУ атаковали Белоруссию дроном-камикадзе со взрывчаткой в конце мая

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали Белоруссию дроном-камикадзе со взрывчаткой в конце мая, передает Telegram-канал Mash. По предварительным данным канала, целью БПЛА мог быть участок нефтепровода «Дружба» в Гомельской области.



Mash сообщает, что пограннаряд услышал в небе звук двигателя БПЛА и открыл огонь. Снаряд, прикрепленный к нему, сдетонировал. В районе места падения спецы нашли обломки дрона. Пострадавших и разрушений нет.

31 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео мощного взрыва возле монумента «Три сестры» на стыке границ России, Украины и Белоруссии. По информации канала, в районе постамента была подорвана украинская дорога на танкоопасном направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Согласно данным канала, дорога у монумента была подорвана с целью предотвращения риска вторжения ВСУ на российскую территорию.

Монумент «Три сестры» находится на стыке границ Брянской области России, Черниговской области Украины и Гомельской области Белоруссии. Он был открыт в 1975 году в знак дружбы народов, на протяжении нескольких десятилетий там проводился фестиваль «Славянское единство».