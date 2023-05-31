Появилось видео взрыва у монумента на границах России, Украины и Белоруссии «Военкоры русской весны» опубликовали видео взрыва у монумента «Три сестры»

Фото: t.me/RVvoenkor

Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал видео мощного взрыва возле монумента «Три сестры» на стыке границ России, Украины и Белоруссии. По информации канала, в районе постамента была подорвана украинская дорога на танкоопасном направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Согласно данным канала, дорога у монумента была подорвана с целью предотвращения риска вторжения ВСУ на российскую территорию.

В пресс-службе администрации Брянской области сообщили изданию «Подъем», что у них нет официальной информации по этому поводу.

Информацию военкоры публикуют. У нас такой информации нет, — сообщили брянские власти.

В администрации Климовского района, где расположен монумент, также заявили изданию, что не располагают данными о подрыве.

Монумент «Три сестры» находится на стыке границ Брянской области России, Черниговской области Украины и Гомельской области Белоруссии. Он был открыт в 1975 году в знак дружбы народов, на протяжении нескольких десятилетий там проводился фестиваль «Славянское единство».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что за минувшие сутки порядка 10 беспилотников пытались атаковать Климовский район Брянской области. По словам собеседника агентства, обошлось без последствий, некоторые дроны рухнули вблизи села Куршановичи, часть из них сбили, другую подавили средствами РЭБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.