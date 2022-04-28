«Заказ на дестабилизацию»: что стоит за обострением в Приднестровье В России обсуждают возможность референдума в ПМР, но Тирасполь занимает позицию нейтралитета

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После прозвучавших в России заявлений о притеснении русскоязычного населения в непризнанном Приднестровье и серии взрывов, кажется, обеспокоены были не только власти Молдовы, но и руководство самой ПМР. Российские политики продолжают поднимать эту тему. В Госдуме говорят, что войска РФ должны взять под контроль весь юг Украины, таким образом получив коридор до самопровозглашённой республики. После этого жители ПМР «с удовольствием проголосуют на референдуме за присоединение к территории России», считают в российском парламенте.

Отрезан от русского мира

О том, что российские войска должны дойти до Приднестровья, в разговоре с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Александр Бородай. В последнее время он зачастую озвучивает военные планы. Так, за девять дней до начала военной операции политик заявлял, что готовится «выступить на защиту русских людей в Донбассе с оружием в руках». Тогда официально речь шла только о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а в МИД и Кремле говорили, что Россия не планирует боевых действий на территории Украины.

Мы ведём войну с Западом за территорию, которую называют Украина, и за население, которое там живёт. Поэтому, конечно, нам необходимо дойти до Приднестровья, разблокировать и освободить Приднестровье. Но это только часть нашей задачи, — сказал он.

Сам Бородай участвовал в приднестровском конфликте на стороне ПМР. Он заверил, что даже тогда, хоть на танках и было написано «На Кишинёв», в реальности сепаратисты не планировали воевать за остальную часть Молдавии. Нет таких планов и сейчас, подчёркивает он.

В то же время Бородай уверен, что России «обязательно нужен выход к Приднестровью, так же как нужен Николаев и Одесса». В то же время территорию ПМР он считает «органической частью России».

Приднестровье — это русский анклав, который живёт нормальной жизнью, но, к сожалению, он от России и русского мира отрезан границами. Это необходимо прекратить. Я думаю, что население ПМР, как только появится такая возможность, с удовольствием проголосует на референдуме за присоединение к территории России, — добавил депутат.

Военную помощь Приднестровью от России пообещал и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что на территории непризнанной республики находятся российские миротворцы.

Всего в Приднестровье, по последним данным, находится около 1700 российских военных. Армия самой ПМР состоит примерно из 7,5 тысячи военных и 80 тысяч резервистов.

Hannah Wagner/dpa/Global Look Press

Притеснение русскоязычного населения

О Приднестровье в контексте боевых действий на Украине впервые заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Он заявил, что задачи России на втором этапе военной операции — получение полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.

Контроль над югом Украины — это ещё один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, — сказал он.

В Кремле это заявление комментировать отказались. Молдавские власти отреагировали дипломатическим путём, вызвав в МИД посла России в Кишинёве Олега Васнецова. Согласно сообщению ведомства, представителю РФ выразили обеспокоенность, напомнили о нейтральности Молдовы и попросили соблюдать этот принцип.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на дипломатический скандал сказал, что Москва сохраняет свою позицию относительно ПМР и выступает за мирное урегулирование ситуации при уважении территориальной целостности Молдовы.

Военный сделал громкое заявление 22 апреля. Спустя три дня, 23 апреля в Приднестровье начали звучать взрывы. Сначала здание Министерство государственной безопасности обстреляли из ручного гранатомёта. Позднее местное МВД сообщило о двух взрывах в посёлке Маяк Григориопольского района. Были повреждены антенны радиоцентра, транслировавшие российские радиостанции. Также Совбез непризнанной республики заявлял об атаке на воинскую часть.

После этого приднестровские власти ввели «красный» уровень террористической опасности. Молдавский президент Майя Санду созвала экстренное заседание Совбеза, где сообщила, что «попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации».

Российская сторона в свою очередь заняла осторожную позицию. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос, что будет делать Россия, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт заявил, что Москва хотела бы избежать такого сценария. В Кремле отметили, что поступающие из Молдовы новости «вызывают обеспокоенность».

В то же время власти частично признанных республик Донбасса напрямую обвинили в происходящем Украину. Помощник главы МИД ЛНР Виталий Киселёв заявил, что украинские войска таким образом хотят захватить приднестровские боеприпасы, потому что «то, что поставляет Европа, не всегда сходится с калибрами орудий, автоматных боеприпасов».

Украинская сторона, напротив, обвиняет в провокациях Россию. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Киеве всегда рассматривали Приднестровье как «плацдарм» для российских военных. Однако сам он уверен, что происходящее в ПМР — прежде всего информационная провокация.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова оценила взрывы в ПМР как теракты, «направленные на дестабилизацию обстановки в регионе». В то же время обстановка продолжает накаляться. Так военкор Семён Пегов, освещающий военную операцию на Украине с позиций России, со ссылкой на источники в Кишинёве написал, что Румыния готовит вторжение в Приднестровье. Подтверждения этой информации пока не поступало. По информации находящегося в Молдове журналиста «Коммерсанта» Владимира Соловьёва, Пегов в страну не въезжал.

Вадим Красносельский Пресс-служба Президента ПМР

«Зачем бредятину обсуждать»

В СМИ недавно попал скриншот с документом о якобы готовящемся в Приднестровье референдуме по вопросу интеграции в Европейский союз. Приднестровские власти поспешили откреститься от планов по проведению каких-либо новых референдумов. Президент ПМР Вадим Красносельский прямо посоветовал «не реагировать на вбросы мусора в информационное поле». Что касается недавних взрывов, он еще накануне заявил, что «следы данных нападений, ведут на Украину».

Бывший министр иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что «есть некий заказ на дестабилизацию ситуации в Приднестровье и попытку раскачать стабильность».

Приднестровье последовательно заявляло и о своём нейтралитете, и доказательно говорило, что никаких военных угроз ни для кого с территории Приднестровья не исходит. Мы принимаем беженцев с украинской территории. Видимо, кому-то такая стабильная ситуация не нравилась и появилось стремление раскачать стабильность, — сказал он.

Собеседник обвинил молдавское руководство в дезинформации относительно причин происходящего (в Кишинёве заявляли, что причинами были внутренние конфликты в непризнанной стране). При этом ситуация в межграничной зоне остаётся стабильной, подчеркнул он.

По его словам, Тирасполь не намерен просить помощи у России или какого-либо другого государства — позиция ПМР состоит в избегании эскалации и ведении переговоров. В то же время от событий на Украине Приднестровье стремится дистанцироваться, выбрав нейтралитет. Ястребчак назвал боевые действия там «серьёзным вызовом».

Приднестровье свой выбор сделало, подавляющее большинство ещё в 2006 году высказалось за независимость с последующим присоединением к территории Российской Федерации (в 2006 году на референдуме более 97% проголосовавших высказалось за присоединение ПМР к РФ — NEWS.ru). Это магистральный курс нашего государства, что не противоречит выбранному в данном случае курсу на нейтралитет, — отметил он.

В то же время экс-глава МИД обвинил молдавские власти в препятствовании поступлению товаров в ПМР. Он сказал, что происходящее сейчас — «повод задуматься тем, кто сейчас в отношении Приднестровья применяет блокадные меры».

Россия подтвердила свою приверженность курсу на территориальную целостность Молдовы и Приднестровья в её составе. Кишинёву стоило бы внимательнее прислушаться к звучащим сигналам из Москвы и вернуться в рамки переговорного процесса. Кишинёв рискует тем, что позиция других игроков в регионе может поменяться, — заключил он.

В Кишинёве смотрят на ситуацию более радикально. Депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой в разговоре с NEWS.ru сначала задался вопросом: «Зачем мне эту бредятину обсуждать?». По его словам, после Второй мировой войны «мир пришёл к каким-то правилам поведения», но вся система международной безопасности оказалась перевёрнута в 2008 году.

Они игрались с этими референдумами и всё это привело к тому, что так называемое Приднестровье стало центром международной сети организованной преступности на основе контрабанды. Знаете, давайте проведём референдум на Курильских островах или в Калининградской области. Давайте вспомним Уральскую республику, — подчеркнул он.

Политик рассказал, что абсолютное большинство жителей левого берега Днестра (он соглашается называть территорию Приднестровья только так) имеют гражданство Молдовы. Более того, экспорт из ПМР идёт преимущественно в Европейский Союз, а не в Россию.

Об этом же говорит находящийся в Молдове журналист «Коммерсанта» Владимир Соловьёв. Кроме того, по его словам, экономика ПМР сильно завязана на Украину, через порты которой торгует непризнанная страна. Поэтому, уверен он, Тирасполь не заинтересован в присоединении к России. Соловьёв рассказал NEWS.ru, что пока не было никаких событий, которые сигнализировали бы об изменении позиции России, которая признаёт территориальную целостность Молдовы. Ситуация может изменится, если российская армия получит контроль над украинскими Николаевым и Одессой.

В то же время жители Приднестровья нервничают, рассказал журналист.

Люди не понимают, что будет завтра, они готовы срываться и уезжать. Сейчас выросло количество жителей Приднестровья, которые обращаются за молдавским паспортом, — поделился он.

Замдиректора российского «Центра политических технологий» Алексей Макаркин в свою очередь отмечает, что к эскалации ситуации не готовы ни в Молдавии, ни в Приднестровье. Обе стороны устраивает сложившийся статус-кво, так как альтернатива ему — «страшные воспоминания о событиях 30-летней давности». Кроме того, за прошедшие годы стороны смогли выстроить диалог и адаптироваться. Политолог считает, что присоединение ПМР создаст проблемы и для России. По его словам, такое развитие событий может увеличить шансы на присоединение Молдовы к Румынии, а в таком случае сильно увеличится протяжённость границы РФ со странами НАТО.

Вечером 28 марта МИД Израиля призвал граждан страны в срочном порядке покинуть Молдову и Приднестровье «из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе». Такое же предупреждение, но об Украине, израильтяне публиковали незадолго до начала военной операции.