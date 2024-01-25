Офицер ВСУ хотел убить комбрига изощренным способом из-за обиды Офицер ВСУ спланировал убийство комбрига с использованием FPV-дрона

Фото: МО Украины

Офицер 129-й отдельной бригады территориальной обороны Украины спланировал убийство своего комбрига с использованием FPV-дрона, сообщает aif.ru. По информации издания, военнослужащего не устраивали частые издевки командира, а также обещания отправить его на передовую. Терпение офицера лопнуло, когда командир не пустил его на похороны матери.

По задумке офицера ВСУ, беспилотник должен был прилететь в блиндаж с командиром. Однако осуществить задуманное не удалось, так как его сдали товарищи. Теперь военнослужащий отправится либо в тюрьму, либо на передовую.

Ранее офицер ВСУ Юрий Касьянов раскритиковал закупку дронов для украинской армии. По его словам, беспилотники закупают технически безграмотные чиновники. Люди, ответственные за беспилотную авиацию, никогда не занимались разработкой и производством дронов и приобретают технику низкого качества, добавил он. «Дилетантизм» в этой сфере зашкаливает, считает военный.

До этого украинский морской дрон под названием «Козак Мамай» был впервые представлен в эфире местных телеканалов. В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море». По словам разработчиков, он способен развивать скорость до 110 километров в час, размер составляет порядка шести метров. Устройство сделано из пуленепробиваемого материала и оснащен камерой наблюдения и спутниковой антенной.