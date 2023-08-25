Военный эксперт рассказал об особенностях украинского беспилотника «Бобер» Капитан Дандыкин: БПЛА «Бобер» способен долететь до Подмосковья за четыре часа

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские беспилотники-камикадзе «Бобры» способны долететь до Калужской области или до Подмосковья за четыре часа, завил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что БПЛА достаточно большие по размеру, их дальность составляет до тысячи километров. При этом «Бобер» может набирать скорость до 150 км/ч.

Это достаточно большой беспилотник-камикадзе. Он сделан из композитных материалов. Дальность у него до тысячи километров. Скорость для такого изделия достаточно приличная — до 150 км/ч. <...> «Бобер» может где-то за четыре часа, если его запускать ночью, пройти расстояние до Калужской области или даже до Подмосковья, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, беспилотник может нести несколько килограммов взрывчатки. Эксперт отметил, что в основном они уничтожаются российскими средствами РЭБ, но некоторым БПЛА удается долететь. Он добавил, что военные «скоро разберутся с ними окончательно».

Наши военные уже разбираются с ними, а скоро разберутся окончательно. «Бобры» пойдут туда, где им положено быть, — на землю, — заключил Дандыкин.

В ночь на 23 августа силы противовоздушной обороны перехватили в Московской области украинский дрон-камикадзе «Бобер». Обломки этого аппарата нашли в Можайском районе.