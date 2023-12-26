Военный эксперт объяснил затишье ВСУ на основных направлениях Военэксперт Кнутов: ВСУ начали перебрасывать основные силы к Авдеевке

Фото: МО Украины

Затишье Вооруженных сил Украины (ВСУ) на основных направлениях специальной военной операции (СВО) связано с тем, что все главные силы украинской армии стягиваются к Авдеевке, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что взятие под контроль Авдеевки ВС России нанесет серьезный удар по репутации президента Украины Владимира Зеленского.

Освобождение Авдеевки, на мой взгляд, нанесет мощнейший удар по престижу Зеленского и его команды. Затишье на других направлениях связано с тем, что и боеприпасы, и артиллерию, и личный состав перебрасывают именно туда, — пояснил военэксперт.

Эксперт уточнил, что ВСУ также могут перебрасывать часть военных в Макеевку и Марьинку. По его словам, эти направления являются «наиболее медийными». Украинская армия может предпринять усилия, чтобы не дать ВС РФ завершить продвижение к Часову Яру, отметил Кнутов.

Военкор Андрей Руденко ранее сообщил о взятии российской армией под контроль города Марьинки. По мнению военкора, это событие имеет важное значение для всей СВО, поскольку Марьинка считалась до этого неприступной. Военкор уверен, что российскую армию также ждет успех и в Авдеевке.