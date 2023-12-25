Стало известно о взятии Марьинки российской армией Руденко: армия России полностью взяла Марьинку под контроль

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военкор Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения Вооруженных сил России полностью взяли под контроль город Марьинку, вытеснив из него украинские войска. По мнению военкора, это событие имеет важное значение для всей СВО, поскольку Марьинка считалась до этого неприступной. Руденко считает, что взятие города нанесет серьезный удар по духу украинских солдат. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Марьинка полностью освобождена. Враг выбит с крайних улиц этого небольшого города. Взятие Марьинки — большой успех, ведь, по сути, этот населенный пункт считался неприступным. Это сильный моральный удар по ВСУ, — написал Руденко.

Военкор подчеркнул, что российскую армию также ждет успех и в Авдеевке, где в настоящее время продолжаются бои. По его мнению, после взятия этого города Донецкое направление для ВСУ «посыпется», так как противник будет вынужден отступить.

Аналитики издания The New York Times ранее заявили, что российским вооруженным силам удалось перехватить инициативу на большей части линии боевого соприкосновения. По их словам, подразделения ВС России активно продвигаются в районе Авдеевки, Марьинки, Артемовска и Купянска. Эксперты предполагают, что неудачи ВСУ связаны с нехваткой средств и вооружений у Киева, вызванной отсутствием поставок из стран Запада.