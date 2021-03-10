Военный эксперт допустил применение в Донбассе турецких беспилотников

https://static.news.ru/photo/66116ece-81b9-11eb-a70a-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko via globallookpress.com/Global Look Press

Украинские военные могут использовать турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в ходе боёв в Донбассе. Такого мнения придерживается военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что ВСУ внимательно изучают опыт боевых действий в Нагорном Карабахе и особенно командование интересует применением ударных БПЛА.

Кроме того, нельзя назвать случайностью активизацию в последнее время контактов между Киевом и Анкарой. Коротченко полагает, что Украина сначала будет закупать беспилотники у Турции, а позднее их производство может быть налажено в стране. Украинских военных обучат работе с «Байрактарами» и они будут активно задействовать БПЛА с боевых действиях в Донбассе.

Такая операция возможна, — цитирует эксперта MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что в Луганской народной республике (ЛНР) возобновилось вооружённое противостояние между ВСУ и силами Народной милиции. Бывший представитель ведомства Андрей Марчко отметил, что украинские военные применяют стрелковое оружие и гранатомёты. В зоне обстрела находится действующая школа, местные жители сообщают, что много пуль отлетает рикошетом от стен домов.