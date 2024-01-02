Военные ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач РИА Новости: военные ВСУ обсуждали массовый отказ от боевых задач

Фото: МО Украины

Военные ВСУ массово отказываются от выполнения боевых задач, об этом свидетельствуют записи радиоперехватов раненных украинских военнослужащих, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. По словам одного из мужчин, был случай, когда сразу пять подразделений отказались выполнять указания командования.

Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать, — заявил один из собеседников.

При этом, согласно разговору, одно подразделение все же пошло на выполнение боевого задания. В результате военные понесли тяжелые потери.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие на Артемовском направлении уклоняются от стрелковых боев с подразделениями ВС РФ. Один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса уточнил, что противник боится, поэтому либо сразу сдается в плен, либо отступает. Иногда украинские военнослужащие принимают бой и сдаются лишь тогда, когда понимают, что шансов на победу уже нет, и лишь отдельные представители ВСУ тем не менее проявляют стойкость и сражаются до конца, подчеркнул он.

Кроме того, СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский разозлился, узнав об интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного журналу The Economist. В ходе беседы главком сообщил о негативной ситуации, сложившейся на фронте, что и вызвало недовольство киевского лидера.