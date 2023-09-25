Военкор Коц показал последствия ночных взрывов в Одессе

Фото: МЧС Украины

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео с последствиями ночных взрывов в Одессе. Ранее сообщалось, в результате серьезные повреждения получили морской вокзал и зернохранилище. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как сообщает военкор, на кадрах запечатлены пострадавшие морской вокзал и отель «Одесса».

О серии взрывов на Украине местные СМИ сообщили в ночь на 25 сентября. Пять из них пришлись на Одессу, два — на Кривой Рог. В Киеве заявили, что прогремели они в припортовой инфраструктуре. По словам спикера Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк, морской вокзал в Одессе фактически уничтожен.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью было совершено пять атак по портовой инфраструктуре Одессы. Он отметил, что пожар в жилом здании — результат работы ПВО ВСУ.

Что касается гостиницы, то, по мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, в ее здании произошел пожар после попадания в нее украинской зенитной ракеты.

В Минобороны России информацию о ночных атаках на Одессу не комментировали. Однако там подтвердили нанесение группового удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами. Там уточнили, что наносились они по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. По данным ведомства, все объекты были поражены