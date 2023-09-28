Военэксперт рассказал, поможет ли ВСУ тактика пешего наступления Матвийчук: тактика пешего наступления ВСУ напоминает Первую мировую войну

Фото: МО РФ

Тактика пешего наступления ВСУ напоминает Первую мировую войну, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев перешел на нее от безысходности и имитирует активность ради очередного западного транша.

Это напоминает Первую мировую войну, когда техники не было, и все ходили пешком. Конечно, это не поможет, это они от безвыходности, это имитация активности ради вымогательства денег и боевой техники у Запада, — говорит эксперт.

Матвийчук отмечает, ни командование ВСУ, ни президент Украины не выходят из боя, так как боятся за свою судьбу. Он уверен, при наступлении мира они окажутся никому не нужными и люди вспомнят их прегрешения. Поэтому они будут цепляться за линию фронта до последнего.

Они бросают бойцов без тяжелой техники, так как они для Киева уже не люди. Зеленский же сказал — Запад должен быть им благодарен, так как умирают украинцы, а не сыновья и дочери граждан стран Запада, так как украинцы защищают какую-то там демократию, — говорит военэксперт.

Ранее американская газета Wall Street Journal написала, что большие потери западной техники на поле боя вынудили ВСУ сменить тактику и наступать небольшими группами. К линии фронта тем временем они доставляются на бронетранспортерах.

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, большая часть контрнаступления ВСУ в настоящее время проходит пешком.