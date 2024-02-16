Военэксперт рассказал о «спящей» угрозе для существования Белоруссии Эксперт Перенджиев: в Белоруссии могут находиться «спящие» ячейки экстремистов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украина может заслать в Белоруссию новые диверсионные группы, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, на территории республики могут находиться «спящие» ячейки экстремистов.

[Александр] Лукашенко (президент Белорусссии. — NEWS.ru) рассказал о пойманных диверсантах на границе с Украиной. Предположу, что на этом ничего не закончится. Минску угрожают не только они. Возможно, Украина попытается заслать в Белоруссию новые группы диверсантов, их наверняка Киев подготовил много. Не исключу, что в Белоруссии находятся спящие ячейки экстремистов, готовых поднять голову по первому приказу, — высказался Перенджиев.

Он подчеркнул, что у властей Белоруссии, ее силовых структур и общества наступает серьезное напряженное время. Эксперт считает, что страну хотят оторвать от России. По словам Перенджиева, судя по всему, такого рода удар Запад планирует нанести по Минску и превратить республику «во вторую Украину».

Ранее Лукашенко заявил, что на западе страны были задержаны диверсанты. По словам главы республики, в их числе оказались граждане Белоруссии и несколько украинцев. Он подчеркнул, что инциденты с попытками проникновения в республику происходят практически два-три раза в неделю. Лукашенко отметил важность поддержки и сплоченности власти и народа в такие моменты.