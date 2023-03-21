Военэксперт призвал не драматизировать передачу Украине снарядов с ураном Военэксперт Дандыкин: британские снаряды с ураном не приведут к росту онкозаболеваний в зоне СВО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что драматизировать ситуацию с намерением Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном не следует. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такие боеприпасы не приведут к росту онкозаболеваний среди мирного населения и будут малоэффективным против новых российских танков.

Он напомнил, что американские военные использовали боеприпасы с обедненным ураном в Югославии, однако тогда применялись авиабомбы, и это действительно спровоцировало рост онкологических заболеваний.

А Украине же Британии собирается передать именно снаряды с обедненным ураном. Они предназначены для точечного применения и пробития хорошо бронированной техники. И сильного заражения от них быть не может. Но какой-то вред они конечно наносят. На самом деле, они и нашим новым танкам ничего особо сделать не могут, — пояснил эксперт.

О том, что Лондон собирается передать ВСУ снаряды с ураном, заявила замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Объемы поставок этих боеприпасов и сроки она не уточнила.