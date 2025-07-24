Пленных солдат Вооруженных сил Украины объявляют дезертирами, чтобы лишить их семьи компенсаций, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский издал распоряжение, запрещающее возвращать тела погибших до подтверждения их гибели в бою, что оставляет родственников без поддержки.

Тех солдат ВСУ, кому все-таки удается перейти, или тех, кто был взят в плен в ходе боевых действий, сейчас пытаются записать в штрафники. Более того, на Украине издано распоряжение Зеленского, что тела семи тысяч украинцев, которых мы вернули, не будут возвращены семьям с выплатой компенсации до тех пор, пока не будет доказано, что они погибли в бою. Таким образом, делается все для того, чтобы семьи оставались без выплат, — резюмировал Кнутов.

Он отметил, что Зеленский стремится помешать бойцам ВСУ сдаваться в плен. По его словам, украинские власти для этого используют заградотряды из националистических формирований и иностранных наемников. Однако он подчеркнул, что это не останавливает военных, особенно мобилизованных без подготовки.

Режим Зеленского во многом копирует фашистский режим Адольфа Гитлера. Восточный вал, города-крепости, вера в чудо-оружие и многие другие моменты. В том числе и отношение к военнопленным у них примерно такое же. У них есть заградотряды, которые состоят из нацистов из запрещенных в нашей стране организаций. Теперь в качестве заградотрядов стали использовать иностранных наемников. Но это тоже не помогает. Военные, особенно которых мобилизовали на улице сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки просто путем захвата и отправки на фронт без всякой подготовки и должного призыва, как правило, предпочитают сдаваться в плен, — резюмировал Кнутов.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Литвиненко заявил, что командиры Вооруженных сил Украины готовы не отправлять военных на передовую, если им заплатить 100 тысяч гривен (167 тысяч рублей). По его словам, некоторые офицеры практикуют другую схему — изымают у солдат банковские карты и, удерживая половину их жалования, оформляют документы, как будто бойцы находятся на линии фронта.